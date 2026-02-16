Hơn chục năm diễn kịch Tết vẫn hồi hộp như lần đầu

Với nhiều nghệ sĩ sân khấu, Tết không bắt đầu bằng tiếng pháo mà bắt đầu từ phía sau cánh gà. Tiến Luật và Thu Trang cũng không ngoại lệ. Mỗi năm, cứ đến dịp cuối năm, cả hai lại có một cái hẹn đặc biệt với sân khấu kịch Tết.

Tiến Luật kể rằng dù làm nghề bao nhiêu năm nhưng mỗi lần được diễn kịch Tết vẫn hồi hộp như lần đầu. Không chỉ những buổi diễn chính thức mà ngay cả những buổi tập trước đó cũng mang lại niềm vui và sự háo hức khó tả. Anh luôn mong muốn được biểu diễn cho khán giả xem và cái nhịp tất bật của những ngày cận Tết đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai vợ chồng.

Vì lịch diễn dày đặc, thời gian dành cho gia đình chỉ thực sự bắt đầu từ khoảng 26 hoặc 27 Tết. Qua đến mùng 2, cả hai lại lên đường đi diễn. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy vì thế càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Vợ chồng Tiến Luật và Thu Trang sẽ diễn kịch dịp Tết 2026.

Cái Tết tuổi thơ chỉ mong được ăn trọn một trái cây và đêm giao thừa trên sân thượng

Khi nhắc về ký ức Tết thời nhỏ, Tiến Luật không giấu được xúc động. Anh kể rằng ngày ấy gia đình khó khăn lắm, cả năm chỉ mong đến Tết để được mặc đồ đẹp, được ăn ngon, được nhận tiền lì xì. Anh nhớ rất rõ chuyện trái cây ngày thường muốn ăn cũng phải xẻ ra chia nhỏ, chỉ có Tết mới được ăn trọn một trái. Những ký ức tưởng chừng giản đơn ấy lại là điều mà anh giữ mãi trong lòng suốt bao nhiêu năm.

Rồi khi có con trai Andy, cái Tết đầu tiên đón bé trở thành một dấu mốc đặc biệt. Tiến Luật chia sẻ rằng từ khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận rõ ràng mình đã có thêm trách nhiệm, không còn nghĩ cho riêng mình nữa mà luôn nghĩ về con nhiều hơn.

Mâm cỗ Tết nhà Tiến Luật và Thu Trang giữ nguyên hương vị miền Nam truyền thống với những món không thể thiếu gồm bánh tét, thịt kho trứng, củ kiệu và canh khổ qua. Người đứng bếp chính là mẹ của Tiến Luật. Bà nấu cho tất cả các gia đình trong nhà vì mọi người sống chung với nhau. Hình ảnh người mẹ lặng lẽ đứng bếp lo mâm cơm Tết cho cả đại gia đình cũng chính là nét đẹp mà anh luôn trân trọng.

Gia đình Tiến Luật - Thu Trang và con trai Andy.

Đêm giao thừa, gia đình có một nghi thức riêng đã thành thói quen. Trước 12 giờ, Tiến Luật và Thu Trang cùng mấy người em trong nhà sẽ đi chùa. Sau đó, cả nhà tập trung trên sân thượng tầng 5 để cùng ngắm pháo hoa. Tiến Luật hào hứng kể rằng từ sân thượng nhà mình, anh có thể nhìn thấy pháo hoa bắn lên từ Đầm Sen và khắp xung quanh.

Sau khoảnh khắc giao thừa, cả nhà ngồi nói chuyện thêm một chút rồi ai nấy đi ngủ, bởi sáng mùng 1 phải dậy sớm để chúc Tết cha mẹ, dòng họ, rồi chạy về Long An chúc Tết cha vợ. Chiều tối mùng 1 là thời gian dành trọn cho gia đình nhỏ.

Khi được hỏi về điều ước cho năm mới, Tiến Luật nói điều ước lớn nhất vẫn là sức khỏe cho cha mẹ và những người thân. Còn công việc thì cứ làm hết lòng, anh tin rằng sẽ nhận được quả ngọt.

Khoảnh khắc đáng giá nhất năm

Với vai trò làm cha mẹ, Tiến Luật và Thu Trang luôn ý thức dạy con trai Andy hiểu rằng Tết không chỉ là được nhận tiền lì xì hay nghỉ học. Cả hai giải thích cho con rằng Tết là dịp sum họp gia đình, là lúc biết ơn và thăm hỏi ông bà, biết trân trọng những người thân yêu.

Andy có những câu hỏi rất ngây thơ và dễ thương khiến cả nhà bật cười, như: "Sao mình phải đi chúc Tết nhiều vậy?" hay thắc mắc tại sao phải cúng giao thừa. Mỗi câu hỏi của con lại trở thành dịp để hai vợ chồng giải thích thêm về truyền thống, giúp bé hiểu và cảm nhận ý nghĩa thật sự của ngày Tết.

Andy lúc nhỏ bên cha mẹ.

Gia đình Tiến Luật vẫn giữ gìn những phong tục từ đời ông bà truyền lại, từ cúng giao thừa, dọn mâm cơm đến con cháu chúc Tết người lớn. Nhưng điều khiến anh vui nhất không phải nghi lễ trang trọng nào mà là những ngày giáp Tết khi cả nhà cùng nhau dọn dẹp, trang trí. Tiến Luật nói khoảng thời gian nguyên nhà làm chung với nhau ấy mới là điều mà anh nhớ nhất mỗi khi nghĩ về Tết.

Và nếu chỉ được chọn một khoảnh khắc để lưu giữ mãi, Tiến Luật chọn giây phút gia đình cùng ngồi lại với nhau sau giao thừa. Không tiếng pháo, không ồn ào, chỉ có gia đình đông đủ. Nhìn mấy đứa nhỏ chạy chơi, cha mẹ cười, anh chợt nhận ra mọi cố gắng trong năm đều xứng đáng.

"Tết với Luật và Trang không phải là điều gì lớn lao mà chỉ là cảm giác được trở về và được ở bên gia đình mình thôi", anh nói.

Tiến Luật và Thu Trang trong vở kịch "Sinh nhật triệu đô":

