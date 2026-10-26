MS 2026.289

Sau 7 năm chăm con trai chống chọi với bệnh ung thư, bà Du vừa chịu nỗi đau mất con, vừa gắng gượng nuôi cháu nội. Tuổi cao, sức yếu, bà vẫn phải gồng gánh món nợ cả trăm triệu, ngày ngày bà đạp xe nhặt ve chai, xin cá kiếm sống trong cảnh nghèo khó.

Căn nhà bà Lê Thị Du (SN 1959) cùng cháu nội Nguyễn Trung Kiên (SN 2014) đang ở tại thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1989, gia đình mượn của một người cháu gần 10 năm nay. Theo thời gian, tường nhà nứt vỡ, nhiều chỗ bong tróc, mái dột tứ phía. Mỗi khi trời mưa, bà phải đặt thau, chậu hứng nước; lúc gió lớn, hai bà cháu lại thấp thỏm, phải sang nhà hàng xóm trú nhờ.

Ngôi nhà bà Du và cháu nội đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hải Sâm

Thế nhưng, điều khiến bà Du đau đớn nhất không chỉ là cảnh sống thiếu thốn mà còn là nỗi mất mát khi người con trai vừa qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật.

Bà Du có 2 người con, con trai lớn là anh Nguyễn Anh Dũng (SN 1978). Anh Dũng học hết lớp 4 rồi đi làm thuê, làm mướn. Lớn lên, anh theo nghề biển, lập gia đình và sinh ra cháu Trung Kiên.

“Khi Trung Kiên được 4-5 tuổi, bố mẹ cháu bỏ nhau. Từ đó đến nay, mẹ cháu không liên lạc gì”, bà Du kể.

Bà Lê Thị Du bật khóc khi nhắc đến người con trai mới mất. Ảnh: Hải Sâm

Bà Du cho biết, gần 7 năm trước, anh Dũng phát hiện mắc ung thư lưỡi. Sau đó, bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, lan sang vùng hạ họng và thực quản. Trong những năm tháng điều trị, anh trải qua 4 lần phẫu thuật. Mỗi lần con nhập viện, bà lại tất tả chạy vạy, tìm cách xoay xở tiền bạc với hy vọng con có thêm cơ hội sống.

“Thời gian con trai điều trị ở bệnh viện, con gái tôi lấy chồng ở Huế phải thay tôi chăm sóc vì nhà chẳng còn ai. Cuộc sống vốn khó khăn lại càng thêm chật vật”, bà Du nghẹn ngào.

Sau gần 7 năm chống chọi với bệnh tật, anh Dũng qua đời cách đây khoảng 50 ngày, để lại mẹ già và đứa con trai còn thơ dại.

Căn bếp của gia đình. Ảnh: Hải Sâm

Để chạy chữa cho con, gia đình đã vay mượn khoảng 150 triệu đồng. Giờ đây, anh Dũng đã mất nhưng khoản nợ vẫn còn đó, trong khi bà Du không có nguồn thu nhập ổn định, cháu Kiên còn nhỏ.

Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bà từng đạp xe đến tận Kỳ Anh (Hà Tĩnh) buôn bán rau củ để nuôi các con. Nay tuổi đã cao, sức khỏe suy giảm, bà chỉ còn biết nhặt ve chai, chắt chiu từng đồng nuôi cháu.

“Hằng ngày, tôi dậy nấu cơm cho cháu ăn để đi học rồi tranh thủ đạp xe đi nhặt ve chai. Có hôm tôi đi đến tối mịt mới về nhưng cũng chỉ kiếm được khoảng 20.000-30.000 đồng”, bà kể.

Mớ cá bà Du vừa xin được sẽ là thức ăn cả ngày của hai bà cháu ăn. Ảnh: Hải Sâm

Không chỉ nhặt ve chai, bà còn đi xin cá từ những người đi biển trở về. Có được vài con, bà dành nấu bữa ăn cho hai bà cháu. Hôm nào xin được nhiều hơn, bà đem bán lấy tiền mua gạo và thức ăn.

Cuộc sống cơ cực khiến bà gần như không dám nghĩ đến chuyện chăm sóc sức khỏe bản thân. Mấy tháng nay, bà thường xuyên bị giật các dây thần kinh quanh cổ nhưng chưa có tiền đi khám.

Sức khoẻ của bà Du ngày càng yếu, điều bà lo lắng nhất là tương lai của đứa cháu nội không biết nương tựa vào ai. Ảnh: Hải Sâm

Dẫu vậy, điều bà lo nhất vẫn là nếu mình đổ bệnh, đứa cháu nhỏ sẽ không biết nương tựa vào ai. Bé Kiên năm nay học lớp 6, vì vậy, còn sống được ngày nào, bà Du cố gắng lo cho cháu đỡ thiệt thòi.

“Lúc còn sống, chứng kiến cảnh tôi đi nhặt ve chai, xin cá, Dũng xót xa lắm. Con chỉ mong bà cháu tôi có một căn nhà vững chắc để tránh mưa, tránh gió, nhưng mong ước giản dị ấy đến nay vẫn chưa thành hiện thực”, bà Du nghẹn ngào.

Tường bong tróc, hư hỏng được bôi trát chắp vá, loang lổ. Ảnh: Hải Sâm

Giờ đây, trong căn nhà cũ nát, bà Du tiếp tục gắng gượng từng ngày, vừa làm chỗ dựa cho cháu, vừa cố vượt qua nỗi đau mất con. Điều bà mong là có đủ sức khỏe để nuôi Kiên khôn lớn và có một mái nhà an toàn để hai bà cháu không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa gió kéo về.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trương Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Trạch, cho biết con trai bà Du vừa qua đời vì bệnh ung thư, hiện bà đang sống cùng cháu nội trong căn nhà cũ đã xuống cấp.

Chỗ ngủ của hai bà cháu cũng không bảo đảm an toàn, nhất là những lúc trời mưa gió. Ảnh: Hải Sâm

Theo ông Tuấn, địa phương đã vận động nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nhà nước, đồng thời kêu gọi bà con nhân dân chung tay góp sức để xây dựng lại nhà ở cho gia đình bà Du. Thời gian tới, địa phương sẽ triển khai xây dựng nhà.

“Tuy nhiên, để ngôi nhà sớm hoàn thành, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định cho hai bà cháu, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia và hỗ trợ thêm từ các nhà hảo tâm. Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều là nguồn động viên thiết thực, giúp bà cháu bà Du vơi bớt khó khăn, có chỗ ở an toàn hơn”, ông Tuấn nói.

Bạn đọc giúp 2 bà cháu Lê Thị Du có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.289 (hai bà cháu Lê Thị Du) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Lê Thị Du theo địa chỉ: thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

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