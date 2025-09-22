Gần hai thập kỷ khẳng định vị thế tiên phong trong ngành bê tông đúc sẵn

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đầu tư hạ tầng hiện đại được kỳ vọng là một trong những mũi nhọn đưa kinh tế Việt Nam đột phá. Theo dự báo, năm 2025, ngành Xây dựng sẽ đóng góp khoảng 17,23% GDP cả nước, mục tiêu đạt tỷ lệ đô thị hóa 45%, khẳng định vai trò trung tâm của hạ tầng đô thị trong chiến lược phát triển quốc gia.

Những dấu ấn đậm nét của AMACCAO trên bản đồ hạ tầng Việt Nam

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là sự chênh lệch trong phát triển hạ tầng đô thị. Nếu hệ thống hạ tầng không theo kịp tốc độ đô thị hóa, tình trạng ngập úng, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường sẽ ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp cản trở năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Điều này khiến nhu cầu đầu tư vào hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, mảng sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, đặc biệt là các sản phẩm cống bê tông chất lượng cao, đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường.

Giữa những yêu cầu cấp bách ấy, Tập đoàn AMACCAO khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong, không chỉ đồng hành mà còn chủ động gánh vác sứ mệnh này bằng tâm huyết và chất lượng hàng đầu, cùng năng lực vượt trội, hệ sinh thái đồng bộ và mạng lưới nhà máy liên tục mở rộng trên toàn quốc. Chiến lược phát triển bài bản cùng tư duy đi trước thị trường này đã giúp AMACCAO liên tục ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ hạ tầng Việt Nam suốt gần hai thập kỷ và tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tới.

Hệ sinh thái bê tông AMACCAO đã và đang âm thầm đồng hành cùng các chủ đầu tư để kiến thiết hạ tầng công nghiệp, giao thông và dân dụng. Những công trình do AMACCAO tham gia không chỉ phục vụ thế hệ hôm nay mà còn bền bỉ cùng tương lai đất nước.

Điều khiến AMACCAO khác biệt là cách doanh nghiệp này đi trước một bước, chuẩn bị sẵn năng lực để đáp ứng các dự án lớn, thay vì chờ đến khi thị trường gọi tên

Đáng chú ý, Tập đoàn AMACCAO đang dần đưa vào vận hành nhà máy Đông Bắc Á - nhà máy sản xuất cọc bê tông quy mô lớn hàng đầu Đông Nam Á - với công suất thiết kế lên tới 20.000m dài sản phẩm mỗi ngày. Cùng với 11 nhà máy bê tông trên cả nước, AMACCAO khẳng định năng lực sản xuất đồng bộ lên tới 40.000 cấu kiện/ngày, sẵn sàng đáp ứng cùng lúc nhu cầu của hàng trăm công trình, bao gồm các dự án tầm vóc quốc gia.

Bên cạnh quy mô ấn tượng, AMACCAO còn cho thấy tầm nhìn dài hạn khi xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh từ vật liệu đến giải pháp thi công. “Điều khiến AMACCAO khác biệt là cách họ đi trước một bước, chuẩn bị sẵn năng lực để đáp ứng các dự án lớn, thay vì chờ đến khi thị trường gọi tên", đại diện một nhà thầu xây dựng lớn ở Hà Nội cho hay.

Cống AMACCAO PIPE - mũi nhọn chiến lược trong hệ sinh thái bê tông

Trong hệ sinh thái đa dạng của Tập đoàn AMACCAO, cống bê tông mang thương hiệu AMACCAO PIPE là sản phẩm mũi nhọn. Với vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất cống bê tông tại Việt Nam, AMACCAO PIPE tạo ra sự khác biệt nhờ hệ thống nhà máy trải dài khắp ba miền, giúp doanh nghiệp dễ dàng tham gia các dự án trên toàn quốc và tối ưu chi phí vận chuyển cho khách hàng. Danh mục sản phẩm đa dạng, thiết kế linh hoạt theo yêu cầu cùng slogan “Tiến độ đi đôi với chất lượng”, AMACCAO PIPE chinh phục hàng loạt khách hàng lớn nhờ sự chuyên nghiệp, tính chính xác và khả năng đáp ứng tiến độ vượt trội.

Không chỉ sản xuất, AMACCAO PIPE còn chú trọng dịch vụ từ khâu thiết kế, tư vấn kỹ thuật đến vận hành. Sở hữu hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất, kho bãi rộng, năng lực sản xuất hàng đầu (10 km cống/ngày cùng các sản phẩm đi kèm như hố ga, hào kỹ thuật…), công ty đã thay thế nhiều khâu lao động thủ công bằng máy móc tự động, đảm bảo năng suất vượt trội và chất lượng đồng đều trong từng mét cống.

AMACCAO PIPE đã trở thành cái tên bảo chứng cho chất lượng và độ tin cậy của công trình

Trên thực tế, việc lựa chọn cống bê tông không đảm bảo chất lượng là nguyên nhân phổ biến gây sụt lún nền móng công trình. Dù hậu quả dường như vô hình thời gian đầu, nhưng về lâu dài, các chủ đầu tư sẽ phải mất nhiều thời gian và chi phí để gia cố, sửa chữa. Với AMACCAO PIPE, mỗi đoạn cống bê tông là “dòng chảy ngầm” nuôi dưỡng công trình, bảo đảm sự bền vững của hạ tầng theo thời gian.

Cống AMACCAO PIPE được “chọn mặt gửi vàng” cho những công trình tầm vóc quốc gia

Nhờ vậy, AMACCAO PIPE đã trở thành đối tác tin cậy của hàng loạt công trình trọng điểm gần đây: Sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Tuyên Quang - Phú Thọ, Chợ Mới - Bắc Kạn, Hải Phòng - Thái Bình, Móng Cái - Vân Đồn, đến các dự án hạ tầng lớn như Quốc lộ 38, KCN Kim Bảng... Không chỉ vậy, sản phẩm AMACCAO PIPE còn hiện diện trong các dự án đô thị quy mô như Sun Group Cát Bà, Vinhomes Royal Island Vũ Yên, Vinhomes Cổ Loa, Vinhomes Đan Phượng, Vinhomes Mỹ Lâm Tuyên Quang cùng hàng loạt khu đô thị thông minh, khu công nghiệp, khu dân cư trên cả nước.

Từ thực tiễn đó, AMACCAO PIPE không chỉ là thương hiệu sản phẩm, mà đã trở thành cái tên bảo chứng cho chất lượng và độ tin cậy của công trình.

Đầu tư cho tương lai, góp sức hiện thực hóa tầm nhìn ngành Xây dựng

Để giữ vững vị thế, AMACCAO PIPE đang tập trung đầu tư vào công nghệ tự động hóa, số hóa theo mô hình của các quốc gia phát triển. Doanh nghiệp liên tục mở rộng hệ thống nhà máy, trong đó có nhà máy mới tại Sơn Tây (Hà Nội), Đồng Nai, và kế hoạch mở thêm 3 nhà máy mới từ Bắc vào Nam.

Song song, AMACCAO PIPE đã đầu tư dây chuyền máy đúc đế, đúc hố ga tự động và máy sản xuất cống hộp hiện đại nhất hiện nay. Gần đây, việc sử dụng máy hàn tự động CNC công nghệ mới cho cống tròn và máy hàn lưới cho cống hộp đã giúp tốc độ sản xuất tăng gấp 2-3 lần, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm ưu việt. Những cải tiến đồng bộ này đã giúp tăng năng suất 200-300% so với trước.

Ngoài ra, các kỹ sư AMACCAO thường xuyên được cử đi tham quan, nghiên cứu tại những thị trường mạnh về cấu kiện bê tông như Nhật, Đức, Pháp, Trung Quốc… nhằm cập nhật xu hướng và công nghệ mới nhất.

Đặc biệt, Cống AMACCAO PIPE đã đầu tư và chủ động các vật liệu đầu vào quan trọng như cát, đá, thép… giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng cả về chi phí, tiến độ và chất lượng, từ đó tối ưu hóa giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, việc các nhà máy cống đặt ngay cạnh mỏ đá Hà Nam và mỏ cát vàng Sông Lô - những nguồn tài nguyên được Nhà nước cấp phép và quản lý giúp AMACCAO PIPE luôn đảm bảo nguồn nguyên liệu dồi dào và chất lượng vượt trội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và sức cạnh tranh khác biệt.

AMACCAO PIPE góp sức kiến tạo hạ tầng quốc gia

Với những lợi thế đó, cống bê tông mác cao của AMACCAO đã góp phần tạo dựng nền móng vững chắc cho hệ thống giao thông, dân dụng, công nghiệp trải dài khắp đất nước. Trước làn sóng xây dựng các thành phố hạ tầng hiện đại, thông minh, AMACCAO PIPE luôn trong tâm thế sẵn sàng góp sức, trở thành lực đẩy chiến lược góp phần đưa hạ tầng đô thị Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các quốc gia phát triển.

Thông tin chi tiết liên hệ: Website: https://amaccaopipe.com/ Hotline: 097 150 2288 hoặc (024) 66 505 581 Địa chỉ: Tòa nhà Vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Ngọc Minh