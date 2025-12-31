Ngày 31/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Thanh (48 tuổi, ngụ Hải Dương) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 10/2019, khi vợ là bà Võ Thị Lài bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, chồng bà Lài là ông Nguyễn Văn Nam đã vào TPHCM gặp Trần Thị Tuyết Mai (ngụ phường An Hội Tây) nhờ Mai “chạy” cho vợ được tại ngoại và chỉ bị xử phạt hành chính.

Mai đồng ý giúp ông Nam và yêu cầu đưa cho mình 520 triệu đồng để lo việc.

Bị cáo Phạm Ngọc Thanh. Ảnh: TP

Ngày 18/11/2019, ông Nam cùng mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Hồng đưa cho Mai 420 triệu đồng tiền mặt và nhờ chị vợ chuyển vào tài khoản của Mai 100 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Mai mua vé máy bay cho ông Nam, bà Hồng đi cùng mình ra Quảng Ninh để đón bà Lài về.

Khi đến Quảng Ninh, Mai đưa Phạm Ngọc Thanh đến gặp ông Nam và bà Hồng, đồng thời giới thiệu Thanh là “sếp lớn” ở Văn phòng Chính phủ xuống để lo việc cho bà Lài. Trong lúc trò chuyện, Thanh “nổ” mình có quen biết với lãnh đạo Công an tỉnh, VKSND tỉnh Quảng Ninh và hướng dẫn ông Nam viết đơn xin bảo lãnh cho bà Lài được tại ngoại.

Sau khi gặp ông Nam tại khách sạn, Thanh chở Mai đến VKSND tỉnh Quảng Ninh để gặp lãnh đạo. Đến nơi, Mai đưa cho Thanh phong bì chứa 2.000 USD để Thanh vào tìm hiểu thông tin vụ án. Một lúc sau, Thanh quay ra thông báo lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh trả lời không giúp được trường hợp của bà Lài được tại ngoại.

Tuy nhiên, Mai và Thanh tiếp tục bàn bạc, thống nhất nói với gia đình ông Nam và bà Hồng rằng vẫn lo được cho bà Lài. Để tạo sự tin tưởng, Mai và Thanh đưa ông Nam, bà Hồng đăng ký thăm gặp bà Lài tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

Từ ngày 7/1- 2/6/2020, ông Nam nhiều lần điện thoại cho Thanh hỏi khi nào bà Lài được thả về thì Thanh đưa ra thông tin do vụ án có yếu tố nước ngoài nên không được thay đổi biện pháp ngăn chặn; đợi khi tòa xét xử sẽ tuyên án và trả tự do tại tòa.

Ngày 22/6/2020, Võ Thị Lài bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt tổng cộng 11 năm tù về 2 tội danh.

Sau khi hay tin vợ vẫn bị phạt tù, ông Nam yêu cầu Mai trả lại tiền nhưng Mai viện nhiều lý do không trả và hứa hẹn sẽ lo cho bà Lài được đưa ra ngoài chữa bệnh, sau đó sẽ được trục xuất về Trung Quốc.

Đến khoảng cuối tháng 10/2020, ông Nam không liên lạc được với cả Mai và Thanh nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Thanh khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, thừa nhận đã không liên hệ với cơ quan chức năng để giúp bà Lài.

Hiện Trần Thị Tuyết Mai đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.