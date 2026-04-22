Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Cường (35 tuổi, ngụ xã Thạnh Xuân) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h40 ngày 18/4, nữ sinh H.V.T.V (19 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Cần Thơ) điều khiển xe máy lưu thông đến đoạn gần cầu Cái Răng thì phương tiện hết xăng.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Cường. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Đúng lúc này, người đàn ông khoảng 35-40 tuổi đi xe tay ga ngang qua và ngỏ ý giúp đỡ. Tin tưởng người lạ, em V. đã để đối tượng "kè" xe mình từ hướng cầu Cái Răng ra hướng Quốc lộ 61C để tìm nơi đổ xăng.

Tuy nhiên, khi đến đoạn gần cầu Bà Hiệp, trong lúc em V. đang lấy điện thoại ra nghe, đối tượng bất ngờ giật mạnh chiếc iPhone 16 Promax của nạn nhân. Cú giật mạnh khiến cả hai người ngã nhào xuống đường. Ngay sau khi cướp được tài sản, đối tượng nhanh chóng lên xe máy tăng ga tẩu thoát về hướng phường Cái Răng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Ái phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng và xác định Nguyễn Thanh Cường là thủ phạm gây ra vụ việc. Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.