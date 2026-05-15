Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long, để điều tra hành vi tham ô hơn 5 tỷ đồng.
Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, ngụ xã Bình Đức, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.
Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2022–2024, Nguyễn Thế Anh giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long, được giao phụ trách mảng bán lẻ nhớt.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10 đến tháng 12/2023, bị can đã kê khai khống số lượng hàng tồn kho mặt hàng nhớt của công ty để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ.
