Ngày 12/4, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Thị Túc (SN 1982, trú tại phường Thực Phán, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 10/2016, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc tuyển dụng lao động, Túc vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng xin việc tại bệnh viện nhằm tạo lòng tin với người dân.

Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã nhận của vợ chồng ông L.V.T cùng một số người liên quan tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Túc không thực hiện việc xin việc như đã hứa, đồng thời chiếm đoạt, không trả lại số tiền đã nhận.

Nông Thị Túc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Công an tỉnh Cao Bằng thông báo, ai là bị hại của đối tượng nêu trên đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng (qua điều tra viên Ngô Kiên Trung, số điện thoại: 0853.525.688) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.