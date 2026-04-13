Cao Bằng:

Theo đó, khoảng 12h ngày 7/4, tại xóm Bản Đà, xã Trùng Khánh, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô mang BKS 20F-00xxx do ông P.V.T. (SN 1986, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển gần 2,5 tấn lá thuốc lá đã sấy khô.

Chủ xe P.V.T. cùng tang vật. Ảnh: CACC

Tiếp đó, vào khoảng 16h ngày 9/4, tại xóm 2, xã Trùng Khánh, công an kiểm tra ô tô mang BKS 30F-86xx do ông P.M.T. (SN 1982, trú tại xã Trùng Khánh) điều khiển. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2,52 tấn lá thuốc lá đã sấy khô.

Tại thời điểm kiểm tra, các lái xe đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.