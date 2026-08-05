Mới đây, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký ban hành Thông tư số 131/2026/TT-BCA quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân.

Thông tin về những điểm mới của Thông tư 131, Đại tá Phan Văn Bé, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an cho biết, sau cuộc cách mạng về đổi mới, tinh gọn bộ máy nhà nước, vai trò và trách nhiệm của Công an cấp xã đã có những thay đổi mang tính bước ngoặt. So với trước đây, khối lượng công việc của lực lượng này đã tăng lên đáng kể với hơn 200 đầu việc được phân cấp trực tiếp từ công an cấp trên về cho Công an cấp xã thực hiện.

Đáng chú ý, hơn 200 đầu việc này đều là những nội dung công tác trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc phục vụ nhu cầu của nhân dân tại địa bàn cơ sở. Điều này đòi hỏi lực lượng Công an cấp xã không chỉ phải nâng cao năng lực chuyên môn mà còn phải thay đổi phương thức làm việc để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công an cấp xã ở Hà Nội thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện. Ảnh: Đình Hiếu

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác của Công an cấp xã hiện nay là việc tiếp công dân. Bên cạnh quy định tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 2 ngày, trưởng công an cấp xã còn có trách nhiệm tiếp công dân đột xuất theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, khác với các đơn vị hành chính thông thường, trụ sở Công an cấp xã duy trì chế độ trực chiến và tiếp nhận thông tin 24/24 giờ, xuyên suốt 7 ngày trong tuần. Theo tinh thần phục vụ nhân dân, "không bao giờ cửa của Công an cấp xã bị đóng lại".

Việc duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ cho phép người dân có thể thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo hoặc cung cấp thông tin liên quan đến an ninh, trật tự cho Công an cấp xã vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, không kể ngày nghỉ hay lễ, Tết.

Sự hiện diện thường trực này không chỉ giúp giải quyết kịp thời các yêu cầu cấp bách của người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ địa bàn dân cư.

Bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến

Theo Đại tá Phan Văn Bé, Thông tư 131 hướng đến 3 mục tiêu chính.

Đầu tiên, Thông tư bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến, tạo thêm lựa chọn cho người dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trước đây, người dân chủ yếu đến trực tiếp trụ sở tiếp công dân hoặc gửi đơn qua đường bưu chính.

Thứ hai, việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp quản lý tập trung dữ liệu về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Dữ liệu phát sinh tại các đơn vị công an địa phương sẽ được cập nhật lên hệ thống, phục vụ lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng theo dõi, chỉ đạo, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết ở cấp cơ sở.

"Khi người dân thực hiện quyền này tại bất kỳ đơn vị công an địa phương nào, dữ liệu sẽ được truyền trực tiếp đến lãnh đạo cao nhất trong Công an nhân dân cũng như các đơn vị quản lý chức năng. Điều này giúp công an cấp cơ sở nâng cao hiệu quả công tác", Đại tá Phan Văn Bé nhấn mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã ở Hà Nội đến trực tiếp hộ dân để nắm bắt tình hình. Ảnh: Đình Hiếu

Thứ ba, dữ liệu từ hệ thống tiếp công dân trực tuyến sẽ trở thành nguồn thông tin phục vụ nghiên cứu, tham mưu xây dựng các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Phan Văn Bé nhấn mạnh, việc triển khai tiếp công dân trực tuyến không làm thay đổi hay hạn chế quyền tiếp công dân trực tiếp.

Bộ Công an và công an các địa phương vẫn duy trì hoạt động tiếp công dân tại trụ sở, đồng thời đầu tư trang thiết bị và hạ tầng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Hình thức trực tuyến được triển khai nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân, nhất là những trường hợp ở xa hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Qua đó, người dân có thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí, trong khi cơ quan công an vẫn bảo đảm tiếp nhận, xử lý thông tin theo đúng quy định.