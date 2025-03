Theo đó, Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực, cơ sở, vật chất, hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu của công an 2 phường.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh kiểm tra cơ sở vật chất tại Công an phường Thọ Xương. Ảnh: Ngọc Vân

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Quang Vinh đã nghe đại diện chỉ huy công an các phường báo cáo nhanh về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đánh giá về công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an 2 phường thời gian qua và các biện pháp cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh kiểm tra cơ sở vật chất tại Công an phường Trần Phú. Ảnh: Ngọc Vân

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ công an phường, giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, các vụ vi phạm pháp luật giảm rõ rệt… Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh tiếp tục hỗ trợ lực lượng công an phường về nghiệp vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị để làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Ngọc Vân

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Quang Vinh yêu cầu công an các phường tiếp tục nắm chắc địa bàn, chủ động từ sớm, từ xa, tham mưu đúng, trúng, kịp thời và mang tầm chiến lược để kịp thời tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý sớm các vấn đề về an ninh trật tự, không để phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy…

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, công an các phường cần phát huy tốt vai trò lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở; huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, sau khi kết thúc hoạt động công an cấp huyện từ ngày 1/3, Giám đốc và các Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cũng đi thị sát công an xã ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh để đảm bảo hoạt động của lực lượng công an cơ sở, phục vụ người dân và doanh nghiệp.