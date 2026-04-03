Chiều 3/4, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2026 của Bộ Công an, Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) và Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đã tiếp nhận, xử lý đơn tố giác Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London - Hà Nội.

Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Ảnh: Đình Hiếu

Theo Thượng tá Hồ Văn Hùng, C03 đã tiếp nhận đơn tố giác, phản ánh của sinh viên Học viện Thiết kế và Thời trang London tại Hà Nội. Sau xác minh ban đầu, đơn đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) để giải quyết theo thẩm quyền.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết bà N.H.A. có đơn tố giác Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London - Hà Nội do bà H.T.H. là người đại diện theo pháp luật, với nhiều hành vi như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giả mạo trong công tác; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, thông qua tuyển sinh, đào tạo khóa học cử nhân chuyên ngành thiết kế truyền thông, thiết kế đồ họa...

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Căn cứ nội dung đơn và quy định pháp luật, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục chuyển đơn đến Phòng Kiểm tra và tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo (Văn phòng Bộ GD-ĐT) xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời đề nghị thông báo kết quả cho cơ quan công an và người tố giác. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, đề nghị chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội giải quyết. Đến nay, Phòng Kiểm tra và tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa có phản hồi.

Khi có kết quả, Công an TP Hà Nội sẽ thông tin đến cơ quan báo chí; nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.