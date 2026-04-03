Dự án sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa kinh tế - xã hội tổng hợp quan trọng cho ngành hàng không, cho cả nước, TPHCM và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.

Thông báo nêu rõ Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ hiệu quả của dự án, trong đó ngoài việc đánh giá về hiệu quả tài chính, lợi ích trực tiếp của một sân bay chiến lược, cần làm rõ hơn các hiệu quả, lợi ích từ các dịch vụ phi hàng không, hệ sinh thái dịch vụ hàng không như dịch vụ - du lịch - đô thị - logistic, kinh tế hàng không, hiệu quả trong bảo đảm an ninh, quốc phòng, vị thế đất nước…

Đài kiểm soát không lưu và hệ thống trung tâm điều khiển bay đã cơ bản hoàn thành để phục vụ chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu các gói thầu tập trung hoàn thiện các công việc còn lại trên công trường như đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, cảnh quan xung quanh bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại…

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình, tiến độ xây dựng sân bay Long Thành ngày 29/3. Ảnh: Nhật Bắc

Đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn, sân đỗ đã hoàn thành công tác xây dựng vào ngày 19/12/2025 để phục vụ chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai đường cất hạ cánh số 2 bảo đảm hoàn thành đồng bộ với dự án và đáp ứng tiến độ đã cam kết (hiện sản lượng đã đạt trên 65%).

Với hệ thống cung cấp xăng dầu, điện nước, viễn thông cho dự án, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai, ACV rà soát bảo đảm, chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, tuyệt đối không để ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành, khai thác thương mại của dự án.

Hạng mục nhà ga hành khách và một số gói thầu thuộc dự án thành phần 3 hiện nay sản lượng đạt trên 84%. Đây là đường găng, có tính chất quyết định đến việc thực hiện thành công mục tiêu khai thác thương mại dự án trong quý 4 năm nay.

Kiện toàn bộ máy, tổ chức nhân sự tại ACV trước 15/4

Để thực hiện các hạng mục, gói thầu của dự án đúng tiến độ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan trực thuộc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, ACV và các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc thanh toán cho nhà thầu các khối lượng đã thực hiện trên công trường trên nguyên tắc xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm pháp luật, tham ô, tham nhũng. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu phải có giải pháp thanh toán kịp thời cho các nhà thầu, gói thầu hạng mục công việc thực hiện nghiêm, đúng quy định pháp luật.

Bộ trưởng các bộ Tài chính, Xây dựng thành lập ngay các tổ công tác để xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan đến việc thanh toán khối lượng đã hoàn thành của dự án và vướng mắc nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng cho dự án.

Hiện nay, tiến độ thực hiện các tuyến đường bộ kết nối TPHCM với sân bay Long Thành được triển khai đáp ứng yêu cầu, việc đưa vào khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành là khả thi. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, UBND TPHCM, VEC chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành như đã cam kết.

Về giải pháp kết nối giao thông bằng đường sắt, Thủ tướng yêu cầu UBND TPHCM đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành, phấn đấu khởi công trong tháng 6; đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến dự án metro số 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành mới khởi công đầu năm nay.

UBND tỉnh Đồng Nai cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm bố trí nguồn lực triển khai dự án metro số 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên kéo dài qua trung tâm tỉnh Đồng Nai đến Long Thành, phấn đấu khởi công trong năm nay.

Bộ Tài chính khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức nhân sự tại ACV theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/4.