Ngày 23/4, Phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang làm công tác chuẩn bị tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong.

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Hải Dương

Theo Phòng Tham mưu tổng hợp, cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào lúc 9h30 do lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì tổ chức. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi họp báo.

Trước đó, khoảng 11h29 ngày 15/4, anh V.Đ.Q. (18 tuổi, trú tại xã Cư Pơng) điều khiển xe máy mang BKS 47AB - 325.78 lưu thông trên quốc lộ 29, đi xã Ea Kiết (Đắk Lắk). Khi đến địa phận xã Cư Pơng, chiếc xe máy bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên trái đường. Vụ tai nạn khiến Q. tử vong tại bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Liên quan vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã đình chỉ công tác đối với cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ Trạm CSGT Krông Búk, để phục vụ điều tra vụ việc. Việc đình chỉ nhằm làm rõ các tình tiết liên quan.