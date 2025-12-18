Sáng 18/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị tiếp tục tăng cường 140 cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn xã, phường. Tính đến nay, tổng lực lượng trực tiếp tham gia chiến dịch đã lên khoảng 250 người (bao gồm hơn 100 cán bộ cơ sở được huy động trước đó).

Các địa bàn tập trung triển khai gồm: phường Sông Cầu, Tuy Hòa, Phú Yên, xã Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Tây Hòa, Đông Hòa, Yang Mao, Cư Pui, Hòa Sơn, Tây Sơn, Phú Hòa 2 và Hòa Hiệp. Đây là những khu vực bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua.

Công an Đắk Lắk giúp người dân xây nhà trong "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: SĐ

Theo thống kê, toàn tỉnh có 655 căn nhà sập đổ hoàn toàn cần xây mới, khoảng 1.050 căn hư hỏng nặng và hơn 5.400 căn bị tốc mái.

Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", tỉnh triển khai xây mới toàn bộ số nhà bị sập. Mỗi căn có diện tích sàn 48m2, thiết kế gác tránh lũ, giá trị tối thiểu 170 triệu đồng.

Trong đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì xây mới 200 ngôi nhà; 455 căn còn lại do Quân đội và các lực lượng khác đảm nhiệm.

Mục tiêu của Công an tỉnh Đắk Lắk là hoàn thành và bàn giao 200 căn nhà này cho người dân trước Tết Nguyên đán 2026.