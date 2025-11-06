Sáng 6/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Tuấn (bố em T - nam sinh bị bạn đẩy xuống hồ nước) cho biết, con trai ông đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai.

Theo ông Tuấn, cháu T. bị bạn cùng lớp dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát, để lại 4 vết thương ngoài da. "Gia đình tôi đang rất rối, vừa lo tập trung theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho cháu vừa tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc", ông Tuấn nói.

Hiện trường vụ việc nam sinh bị bạn học hành hung, đẩy xuống hồ. Ảnh: VĐ

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 5/11, UBND phường Yên Bái nhận được tin báo từ Công an phường về việc hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Sau đó, một nam sinh đẩy nạn nhân qua lan can rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai thông tin, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và công an phường đã tới địa điểm xảy ra vụ việc và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Ông Chung cho biết thêm, qua báo cáo nhanh, nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào xô xát. Trong đó nam sinh lớp 8 nhấc, đẩy nạn nhân xuống hồ nước có biểu hiện tăng động.