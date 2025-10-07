Khoảng 19h45, hàng chục thùng tài liệu được lực lượng chức năng vận chuyển ra khỏi tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội). Tòa nhà này là nơi đặt trụ sở công ty của Shark Bình.

Phía trước tòa nhà số 18 Tam Trinh – trụ sở của Tập đoàn NextTech – xuất hiện xe tải đến chở tài liệu. Trong lúc trời mưa lớn, lực lượng công an đã vận chuyển hàng chục thùng giấy chứa tài liệu và thiết bị từ trong tòa nhà ra ngoài.

Các thùng tài liệu được niêm phong, lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ quá trình vận chuyển từ sảnh tòa nhà lên xe tải.

Các thùng tài liệu được đưa lên xe tải. Ảnh: N.H

Chiều ngày 7/10, theo nguồn tin riêng của PV VietNamNet, Công an TP Hà Nội đã làm việc với ông Nguyễn Hòa Bình để làm rõ các thông tin nghi liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 6/10, đại diện Công an TP Hà Nội cũng đã cung cấp thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí xuất hiện thông tin về việc nhiều người mất tiền khi tham gia dự án tiền ảo AntEx.

Đồng thời, giữa ông Nguyễn Hòa Bình và nhóm phát triển đồng tiền ảo này cũng có những tố cáo qua lại, gây chú ý trên mạng xã hội.

Trước các thông tin trên, CQĐT Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, cơ quan điều tra đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Vào khoảng 22h cùng ngày, nhiều cán bộ công an cũng xuất hiện tại tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội) – nơi đặt trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình. Hơn 1 giờ sau, một nhóm cán bộ khác di chuyển bằng xe biển xanh và biển trắng tiếp tục vào trong tòa nhà.

Trong suốt hơn 4 tiếng đồng hồ, một số người được cho là nhân viên công ty cũng có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 3h sáng 7/10, lực lượng chức năng rời khỏi tòa nhà cùng một số người. Trong đó, nhân chứng cho biết có một người đàn ông mặc áo tối màu, đội mũ được đưa đi cùng tổ công tác.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Hòa Bình bị tố cáo có liên quan đến dự án tiền ảo AntEx, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh các thông tin liên quan.

Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định, những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an TP Hà Nội tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định, với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.