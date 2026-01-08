Ngày 8/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về tiêu cực, tham nhũng, hối lộ liên quan đến cán bộ, chiến sĩ công an trên địa bàn.

Theo Thanh tra Công an tỉnh Đồng Tháp, việc công khai đường dây nóng nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Tháp trong lòng nhân dân. Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp công khai số điện thoại để tiếp nhận các thông tin phản ánh.

Từ khi công khai số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã tiếp nhận nhiều phản ánh liên quan đến tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua kiểm tra, xác minh cho thấy nhiều thông tin phản ánh gửi đến đường dây nóng còn thiếu cụ thể, không rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người phản ánh; nội dung không có căn cứ rõ ràng, không nêu cụ thể cán bộ, chiến sĩ và hành vi bị phản ánh, hoặc chưa đủ điều kiện để tiếp nhận, xem xét, giải quyết.

Để tăng cường tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận thông tin phản ánh về tiêu cực, tham nhũng, hối lộ của cán bộ, chiến sĩ công an trên địa bàn, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông tin đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các kênh đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.

Cụ thể, số điện thoại đường dây nóng và tài khoản Zalo của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp là 0907.793.789; số điện thoại đường dây nóng do Thanh tra Công an tỉnh phụ trách là 0693.599.111.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, việc phản ánh được thực hiện thông qua hình thức gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo. Nội dung phản ánh phải sử dụng tiếng Việt, nêu đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp phản ánh; đồng thời cung cấp rõ tên cán bộ, chiến sĩ công an và hành vi bị phản ánh, kèm theo cơ sở, căn cứ rõ ràng, đủ điều kiện để tiếp nhận, xem xét, giải quyết.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, các thông tin phản ánh sẽ bị từ chối tiếp nhận nếu không bảo đảm các yêu cầu nêu trên; trường hợp có lời lẽ, thái độ lăng mạ, xúc phạm trong quá trình cung cấp thông tin, hoặc nội dung phản ánh không liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, hối lộ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp.