Công an Hà Nội đang điều tra, làm rõ phản ánh của người mua về việc hộp khâu nhục chứa chủ yếu xương chân giò và bì lợn, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Chi cục QLTT.

Sáng 6/11, tại hội nghị thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Dương Mạnh Hùng, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về vụ khâu nhục, đơn vị đã giao Đội QLTT số 16, phụ trách khu vực Long Biên, kiểm tra, xác minh.

Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng thông tin tại cuộc họp chuyên đề. Ảnh: Thành Huế

Theo ông Hùng, hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan chức năng sẽ thông tin kết quả tới người dân và báo chí.

Lãnh đạo Công an phường Long Biên sáng nay cũng xác nhận đơn vị đang thụ lý, điều tra vụ việc.

Trước đó, một số tài khoản mạng xã hội phản ánh khâu nhục đóng hộp họ mua có thành phần chủ yếu là xương chân giò và bì lợn, khác với hình ảnh quảng cáo. Sau khi những bài đăng này xuất hiện, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn yêu cầu kiểm tra, xử lý nếu phát hiện gian lận thương mại.

Ngày 24/10, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cho biết Đội QLTT số 7 đã rà soát một số cơ sở sản xuất, kinh doanh khâu nhục đóng hộp tại hai xã Thất Khê và Tràng Định. Lực lượng chức năng đối chiếu nhãn hàng, bao bì, mã truy xuất nguồn gốc và kiểm tra các bài đăng bán hàng, giao dịch trên mạng xã hội.

Qua rà soát, lực lượng QLTT chưa phát hiện hành vi gian lận về quy cách, chất lượng sản phẩm hoặc lừa dối khách hàng tại các cơ sở được kiểm tra.

Hình ảnh khâu nhục do người dân phản ánh.

Những người tiêu dùng bị thiệt hại được xác định không phải là người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thông tin truy vết qua đơn vị vận chuyển cho thấy các đơn hàng chủ yếu được gửi từ Hà Nội.

Trên cơ sở đó, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi thông tin với Chi cục QLTT Hà Nội theo quy chế phối hợp, đề nghị kiểm tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Khâu nhục là món ăn truyền thống đặc sản của Lạng Sơn, được chế biến từ thịt lợn.