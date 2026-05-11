Công an TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Theo đó, trong quý II/2026, cơ quan công an dự kiến tiến hành kiểm tra đối với 9.960 doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh trên toàn Thành phố Hà Nội.

Mục tiêu trọng tâm của đợt kiểm tra là đánh giá toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lực lượng công an.

Theo Công an TP Hà Nội, hoạt động này nhằm siết chặt quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh. Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ kịp thời nhận diện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý để chấn chỉnh và khắc phục.

Trong danh sách kiểm tra đợt này có nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú, trong đó có các nhà trọ.

Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, tạo môi trường kinh doanh công bằng. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ lắng nghe, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó góp phần cải thiện chỉ số môi trường đầu tư (PCI) của Thủ đô, giúp các cơ sở kinh doanh yên tâm phát triển bền vững.

Đáng chú ý, trong danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân được Công an TP Hà Nội kiểm tra đợt này có rất nhiều nhà trọ, cơ sở massage, karaoke.

Theo kế hoạch, cơ quan công an sẽ kiểm tra các nhà trọ, cơ sở massage, karaoke trên địa bàn Hà Nội về việc chấp hành pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy.

