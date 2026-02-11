XEM VIDEO:

Ngày 11/2, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa đăng tải video ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn PCCC trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội, hiện nay Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào thời điểm hanh khô, thời tiết diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh nhu cầu sản xuất, kinh doanh phục vụ mùa lễ hội đầu năm tăng cao, nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn ở mức đáng lo ngại.

Hình ảnh AI do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội tạo để đổi mới phương thức

tuyên truyền về công tác PCCC. Ảnh: Chụp màn hình

Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần tổ chức tốt công tác PCCC và CNCH tại chỗ; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nội quy an toàn PCCC; định kỳ tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ gây cháy, nổ; đồng thời, tăng cường tuần tra, canh gác 24/24h tại cơ sở và khu dân cư, đặc biệt vào thời điểm ngoài giờ hành chính, ban đêm và ngày nghỉ.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội nhấn mạnh, mỗi gia đình cần chủ động kiểm tra, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện; cẩn trọng khi thắp hương, đốt vàng mã; bố trí lối thoát nạn khẩn cấp; trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp; đồng thời khai báo, cập nhật dữ liệu và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định.

“Tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, việc thắp hương, hóa vàng phải được thực hiện đúng nơi quy định và luôn có người trông coi. Cần hạn chế tối đa việc đốt vàng mã, tăng cường kiểm tra, tuần tra để phòng ngừa cháy, nổ”, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH lưu ý.