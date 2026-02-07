Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h50 ngày 7/2, một vụ cháy quán bia ven đường xảy ra trên đường Trần Hữu Dực, đoạn trước tòa nhà Iris Garden, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Tại hiện trường, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, khiến người dân khu vực hoảng hốt.

Nhận được tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 16 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Ngọn lừa bùng lên dữ dội ở quán bia trên đường Trần Hữu Dực. Ảnh: H.M

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Sau ít phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan. Cảnh sát xác định diện tích cháy khoảng 20m², không có thiệt hại về người.

Thiệt hại về tài sản chủ yếu là các vật dụng tại khu vực bếp; mức độ thiệt hại cụ thể đang tiếp tục được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.