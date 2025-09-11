Tối 11/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết đã làm việc với streamer nổi tiếng Độ Mixi sau khi trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video nam streamer sử dụng chất cấm và có những phát ngôn lệch chuẩn.

Streamer Độ Mixi tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh streamer Độ Mixi, một KOL mạng sử dụng chất nghi là shisha - hành vi bị cấm tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025 - tại một quán bar, bị dư luận xã hội lên án gay gắt, đề nghị xử lý nghiêm.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã làm việc với streamer Độ Mixi để xác minh, làm rõ.

‎Quá trình làm việc, nam streamer thừa nhận người trong video clip được lan truyền trên mạng xã hội đúng là mình và xác nhận việc sử dụng shisha vào ngày 3/9/2025.

Cơ quan công an đã tuyên truyền đối với nam streamer về hành vi vi phạm của bản thân và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhất là việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng.

‎Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

‎Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị các KOL, KOC, influncer có ảnh hưởng trên không gian mạng chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhất là về văn hoá ứng xử, phát ngôn trên không gian mạng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội.

Đồng thời, người sử dụng mạng cần có sự tỉnh táo, ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực của KOL, kịp thời phát hiện, lên án, không bao che hành vi sai trái, thiếu văn hóa, văn minh và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.