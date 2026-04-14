Những ngày qua, người tham gia giao thông trên đường Võ Chí Công bị thu hút bởi dàn camera AI mới được lắp đặt.

Tại đoạn đường Võ Chí Công trước cổng Khu đô thị Nam Thăng Long, cơ quan chức năng đã lắp đặt 8 “mắt” camera AI ở chiều đường từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố.

Những camera AI này có gắn vòng LED hồng ngoại/flash. Vào ban đêm, các đèn flash sẽ nháy liên tục theo cài đặt để chụp ảnh.

Trên giá long môn, cơ quan chức năng cũng lắp đặt 2 camera AI kết hợp công nghệ radar và xử lý hình ảnh thông minh, được thiết kế chuyên biệt để giám sát tốc độ và nhận dạng đặc điểm phương tiện trên các tuyến giao thông chính.

Gần nút giao Võ Chí Công - Xuân La, trên hướng đi cầu Nhật Tân, cơ quan chức năng cũng lắp đặt 2 camera AI.

Hệ thống camera AI có khả năng đếm lưu lượng, ghi nhận các vi phạm như: vượt vạch, đi sai làn, băng qua đường sai quy định...

Trên đường Võ Chí Công còn có các hệ thống camera phạt nguội khác do Công an TP và Sở Xây dựng quản lý.

Sở Xây dựng cho biết hệ thống camera do Công ty TOPES (Hàn Quốc) triển khai được vận hành từ ngày 27/8/2025 - 15/3/2026, gồm 21 thiết bị lắp đặt tại nhiều vị trí trọng điểm trên đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng.

Theo dữ liệu ghi nhận, riêng trên tuyến Võ Chí Công, hệ thống đã phát hiện hơn 830.000 lượt vi phạm.