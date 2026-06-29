Ngày 29/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai dự án camera trên địa bàn. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết dự án cơ bản đã hoàn thành đúng kế hoạch, đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.K

Đây là một trong những dự án trọng điểm về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông, góp phần xây dựng đô thị thông minh.

Sau gần 3 tháng triển khai, dự án đã lắp đặt 2.460 camera AI, 57 máy chủ, 36 màn hình VMS, 100 tủ điều khiển giao thông thông minh, 930 cột camera, 475 km cáp quang và 136 km cáp điện tại 238 nút giao trọng điểm. Hệ thống phần mềm, AI và trung tâm điều hành đã được tích hợp, kiểm thử, sẵn sàng đưa vào vận hành.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ là hoàn thành việc lắp đặt mà còn phải bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, khai thác hiệu quả để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Nhà thầu dự án trình bày về dự án trước các lãnh đạo công an và UBND TP Hà Nội. Ảnh: T.K

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại; nghiệm thu, bàn giao; xây dựng quy trình vận hành; khai thác tối đa các tính năng AI trong điều hành giao thông và xử lý vi phạm.

Công an TP Hà Nội cũng sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng AI, khai thác dữ liệu lớn và kết nối các hệ thống chuyên ngành nhằm xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ công tác chỉ huy, điều hành của thành phố.