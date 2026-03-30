Khoảng 0h40 ngày 30/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy kho, xưởng trên đường Phạm Tu. Công an TP đã điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 Đội CC&CNCH khu vực tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, Công an TP đã huy động 2 xe téc chở nước của Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì, 4 máy xúc, 5 xe chở bê tông tươi tới hiện trường tham gia chữa cháy.

Toàn cảnh khu vực xảy ra cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Công an TP, đặc điểm khu vực xảy ra cháy là cụm kho, xưởng cho thuê với tổng diện tích khoảng 6.000m2. Các nhà xưởng có kết cấu chủ yếu là khung thép, mái tôn với nhiều công năng khác nhau.

Khu vực cháy lớn nhất là xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa mica do chứa các nguyên liệu dễ bắt cháy, khi cháy sinh ra nhiều khói khí độc. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, thời tiết có gió lớn khiến đám cháy lan rất nhanh.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng phát hiện 1 người tử vong trong đám cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 1 nạn nhân tử vong.

Hiện tại, Giám đốc Công an TP tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung tổ chức làm mát và dập tàn, không để đám cháy phát triển trở lại; đồng thời khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.