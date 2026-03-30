Đến 8h sáng 30/3, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy kho xưởng tại khu vực đường Phạm Tu (đối diện Bệnh viện K Tân Triều).

Để dập tắt đám cháy, ngoài triển khai các mũi phun nước từ xe chuyên dụng, lực lượng chức năng phải huy động cả máy xúc để mở đường tiếp cận những ''ổ lửa'' âm ỉ bên trong.



Khu đất dựng kho xưởng có diện tích hàng nghìn mét vuông.. Dãy nhà xưởng bằng tôn đã bị đổ sập hoàn toàn.

Tại hiện trường, những tấm gỗ lát sàn cùng bìa carton cháy dở nằm ngổn ngang.

Trước đó, vào khoảng 0h40 cùng ngày, lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm khu xưởng gỗ.



Vụ cháy tạo cột khói đen bốc cao, khiến nhiều người dân sống xung quanh hoảng sợ.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy, cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 Đội CC&CNCH tới hiện trường.

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 1 nạn nhân tử vong.

Hiện tại, Giám đốc Công an TP tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung làm mát và dập tàn; đồng thời khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.