Ngày 10/9, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Theo Công an Hà Nội, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến, tài khoản ảo và công nghệ để che giấu danh tính, liên lạc, tổ chức và thực hiện hành vi phạm tội.

Nhiều loại tội phạm truyền thống đã chuyển một phần hoặc toàn bộ hoạt động lên môi trường mạng, như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán ma túy, hàng giả, dữ liệu cá nhân và gây rối trật tự xã hội. Hoạt động phạm tội ngày càng có tính liên tỉnh, xuyên quốc gia, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác minh và điều tra.

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường phát biểu tại hộ nghị. Ảnh: Đ.H.

Trong 8 tháng đầu năm, Công an Hà Nội triển khai các biện pháp nắm tình hình trên không gian mạng gắn với quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; đồng thời đấu tranh với nhiều loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và công nghệ cao.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), đề nghị lực lượng chức năng tăng cường ứng dụng công nghệ, thu hẹp những khoảng trống để tội phạm lợi dụng.

Theo đó, các đơn vị cần chú trọng định danh tài khoản, kiểm soát sim “rác”, truy tìm dấu vết và dòng tiền liên quan đến hoạt động phạm tội. Lực lượng công an cần phối hợp với ngân hàng để kịp thời xác minh, phong tỏa tài khoản liên quan; đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin giữa các lực lượng và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu toàn lực lượng đổi mới tư duy, phương pháp công tác, chủ động nhận diện sớm phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.H

Công an các đơn vị phải xây dựng kế hoạch, biện pháp đấu tranh phù hợp với từng loại đối tượng; khai thác hiệu quả dữ liệu số để nắm tình hình, quản lý địa bàn, nhận diện nguy cơ và phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu ngay sau hội nghị, các đơn vị khẩn trương quán triệt nội dung đến cán bộ, chiến sĩ và cụ thể hóa các giải pháp vào thực tiễn.

Công an Hà Nội xác định tiếp tục phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh quyết liệt với tội phạm trên không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng công nghệ và những khoảng trống trong quản lý để hoạt động.