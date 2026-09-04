Ngày 4/9, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn DUCA, địa chỉ số 9 Mạc Thái Tông, phường Yên Hòa, Hà Nội. Công ty này do Bùi Thị Thanh Hương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hai đối tượng phạm tội trong vụ án. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2022, Bùi Thị Thanh Hương tổ chức nhiều hội thảo tại Hà Nội và các tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên nhằm kêu gọi cá nhân góp vốn đầu tư vào Tập đoàn DUCA.

Hình thức góp vốn được giới thiệu bằng tiền mặt hoặc bất động sản. Thông qua những nội dung quảng bá về cơ hội đầu tư, Hương đã thu hút nhiều người tham gia và giao tài sản.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cáo buộc sau khi nhận tiền và bất động sản của những người góp vốn, nữ Chủ tịch Tập đoàn DUCA đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ nhằm xác định đầy đủ những người liên quan và thiệt hại.

Bên cạnh việc điều tra vụ án, Công an TP Hà Nội đang truy tìm He Xiaowei (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để phục vụ công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định của pháp luật.

Để làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng góp vốn vào Tập đoàn DUCA hoặc có liên quan đến vụ việc khẩn trương đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, để trình báo và cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.