Ngày 2/9, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ ra mắt 3 sản phẩm chuyển đổi số, gồm ứng dụng “Cảnh sát Hà Nội thông minh”, giải pháp UAV giám sát an ninh, trật tự và hệ thống báo cháy không dây.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các lãnh đạo UBND TP, Công an TP Hà Nội tại buổi lễ. Ảnh: T.D.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào công tác chuyên môn mà còn là giải pháp đột phá nhằm xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lấy sự an toàn và hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Ứng dụng “Cảnh sát Hà Nội thông minh” được kỳ vọng trở thành kênh tương tác hai chiều giữa công an và người dân. Qua ứng dụng, người dân có thể phản ánh các vấn đề về an ninh, trật tự và tiếp cận một số thủ tục thuận tiện hơn.

Hà Nội đưa công nghệ đến gần với người dân hơn. Ảnh: T.D.

Trong khi đó, UAV giúp tăng khả năng quan sát từ trên cao, hỗ trợ phát hiện, xử lý sớm các vấn đề về giao thông, trật tự đô thị, các điểm nóng và sự cố phức tạp, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành.

Hệ thống báo cháy không dây hướng tới tối ưu chi phí, giúp các hộ gia đình, hộ kinh doanh nhỏ lẻ dễ tiếp cận, nâng cao khả năng cảnh báo cháy sớm, hạn chế thiệt hại.

Công an Hà Nội đang khẩn trương triển khai dự án lắp đặt 21.671 camera AI, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố.

Các thiết bị công nghệ của Công an TP Hà Nội được triển khai. Ảnh: T.D.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, triển khai theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm.

Công an các đơn vị cũng được yêu cầu hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng, đưa mô hình báo cháy không dây đến từng khu dân cư, hộ gia đình và triển khai giai đoạn 2 của dự án UAV.

Việc ra mắt 3 sản phẩm đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh thể hiện quyết tâm chuyển đổi số, xây dựng Công an Hà Nội “gần dân nhất”, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, an ninh, an toàn và bình yên.