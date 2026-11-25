Công an TP Hải Phòng khẳng định không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 24/11, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh nhóm 5 người bị người dân tấn công vì nghi dùng tiền để dụ dỗ, bắt cóc trẻ em.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh chụp màn hình

Cùng ngày, Công an TP Hải Phòng phát thông tin khẳng định không xảy ra vụ việc bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận.

Theo cơ quan công an, nhóm 5 người theo đạo Tin Lành đi cầu phước ngang qua xã Vĩnh Thuận, thấy mấy cháu nhỏ mặc không đủ ấm trong thời tiết lạnh mùa đông nên cảm thấy thương và có ý định cho tiền các cháu.

Nhóm người trên đã gọi các cháu lại gần ô tô để cho tiền, dẫn đến các cháu hoảng sợ và chạy về báo bố mẹ.

Chính vì vậy, quần chúng nhân dân nghĩ đây là nhóm bắt cóc trẻ em nên hô hoán, tấn công và gây áp lực đưa nhóm người này về UBND xã Vĩnh Thuận.

Công an xã Vĩnh Thuận đã đưa nhóm người này về trụ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Diễn biến mới vụ lan truyền tin bắt cóc trẻ em rồi ném xuống đường ở Huế Quản trị viên trang Fanpage “Tin Việt – Cam”, đối tượng Nguyễn Hoàng Huy bị công an bắt giữ để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi tung tin đồn trẻ em ở Huế bị bắt cóc rồi ném xuống đường.

Bắt cóc con nợ để đòi tiền, chủ nợ cay đắng lãnh án nặng Bực tức vì Khánh vay tiền nhưng không trả mà còn lẩn trốn, Tuấn Anh cho người truy tìm. Khi bắt cóc được con nợ, nhóm này đưa Khánh đi nhiều nơi, đánh đập, ép viết giấy nhận nợ hơn 6 tỷ đồng.