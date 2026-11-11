Bực tức vì Khánh vay tiền nhưng không trả mà còn lẩn trốn, Tuấn Anh cho người truy tìm. Khi bắt cóc được con nợ, nhóm này đưa Khánh đi nhiều nơi, đánh đập, ép viết giấy nhận nợ hơn 6 tỷ đồng.

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa chấp nhận một phần kháng cáo của 14 bị cáo trong vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Đồng Tháp.

Theo đó, bị cáo Trần Thanh Tuấn Anh (40 tuổi, ngụ phường Mỹ Trà, Đồng Tháp) được giảm từ 17 năm xuống 16 năm tù; Lê Hoàng Linh (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thọ, Đồng Tháp) giảm từ 16 năm xuống 15 năm tù. 12 bị cáo khác cũng được giảm 1 năm tù.

Theo bản án phúc thẩm, từ năm 2019-2020, Nguyễn Minh Khánh vay tiền của nhiều người, trong đó có Trần Thanh Tuấn Anh và Nguyễn Tú Tài, nhưng không trả mà bỏ trốn. Vì vậy, Tuấn Anh và Tài nhờ bạn bè tìm kiếm Khánh.

Khoảng 23h ngày 19/11/2021, Lê Hoàng Linh (Hận Mập) đang ăn uống tại một quán ở thị trấn Mỹ Tho (cũ) thì được một thanh niên cho biết nhìn thấy Khánh ở chợ Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh (cũ). Linh nảy sinh ý định bắt giữ Khánh để giao cho các chủ nợ, nhận tiền thưởng.

Linh gọi Võ Trường Hải Đăng, Võ Cao Quý và hai người khác cùng đi tìm Khánh. Khi đến nơi, nhóm này gọi Khánh ra ngoài nói chuyện nhưng không được. Đăng và Quý vào nhà, kéo Khánh ra ngoài. Khi nhóm bạn của Khánh phản ứng, Đăng dùng dao chặt nước đá đe dọa, buộc mọi người ngồi im.

Sau đó, Linh báo cho Tuấn Anh và các chủ nợ biết đã bắt được Khánh. Khoảng 40 phút sau, Phạm Trường Hải lái ô tô chở Tuấn Anh cùng ba người khác đến nơi. Hải dùng ly thủy tinh ném về phía Khánh để uy hiếp nhưng không trúng.

Khi cha Khánh là ông Nguyễn Ngọc Th. đến, Tuấn Anh yêu cầu ông trả thay con trai 1,45 tỷ đồng. Ông Th. nói không có tiền và cho rằng ai vay thì người đó phải chịu trách nhiệm. Bực tức, Tuấn Anh buộc Khánh lên xe, đưa đến một khách sạn ở TP Cao Lãnh (cũ), rồi cho đàn em đánh đập để ép trả nợ.

Đánh đập, ép con nợ viết giấy nhận nợ số tiền không có thực

Đến 3h27 ngày 20/11/2021, nhóm Tuấn Anh tiếp tục đưa Khánh đến một khách sạn ở TP Sa Đéc (cũ). Tuấn Anh gọi điện cho mẹ Khánh đòi tiền nhưng bà xin cho con về đi làm trả nợ, Tuấn Anh không đồng ý. Tiếp đó, Tuấn Anh gọi yêu cầu cha Khánh trả nợ thay con. Ông Th. hứa trả trước 300 triệu đồng, số còn lại mỗi tháng 50 triệu đồng.

Tuấn Anh gọi Nguyễn Tú Tài đến nơi giữ Khánh. Biết Khánh chỉ nợ Tuấn Anh và Tài, Tài rủ đồng bọn ép Khánh viết giấy nhận nợ mỗi người vài trăm triệu đồng, tổng cộng hơn 6 tỷ đồng. Trong khi thực tế Khánh chỉ nợ Tuấn Anh 1,45 tỷ đồng và Tài 130 triệu đồng. Khi Khánh không chịu viết, Tài đe dọa đánh và ném xuống sông.

Sau khi Khánh viết giấy nhận nợ, nhóm này đưa Khánh đến một quán cà phê ở phường 1, TP Cao Lãnh (cũ), gọi cha Khánh đến thỏa thuận trả tiền. Nghi ngờ ông Th. đã báo công an, Tài và Tuấn Anh vào nhà vệ sinh xé các giấy biên nhận, bỏ vào bồn cầu xả nước. Đúng lúc này, Công an TP Cao Lãnh ập đến, bắt quả tang và giải cứu Khánh.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định việc cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” là đúng pháp luật. Tuy nhiên, bị hại vay tiền nhiều người nhưng không trả, lẩn tránh khiến các chủ nợ bức xúc. Các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội và chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đây là tình tiết mới tại phiên phúc thẩm nên HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo.