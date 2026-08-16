Chiều 16/8, lãnh đạo UBND xã Biển Bạch (tỉnh Cà Mau) cho biết Công an xã đã làm rõ vụ hai nam thanh niên lao khỏi ô tô, hô hoán “bắt cóc” khi phương tiện đang qua địa bàn.

Công an làm rõ thông tin "bắt cóc" tại Cà Mau. Ảnh: Ký Long

Theo đó, khoảng 7h cùng ngày, ô tô dịch vụ biển số 68E-011.29 chở 5 người lưu thông trên tuyến hành lang ven biển phía Nam, theo hướng từ Cà Mau đi An Giang. Khi đến khu vực trước UBND xã Biển Bạch, chiếc xe bất ngờ loạng choạng mạnh rồi dừng chắn ngang giữa đường.

Lúc này, hai nam thanh niên trên xe bất ngờ mở cửa, lao ra ngoài và hô hoán “bắt cóc, bắt cóc”. Do khu vực xảy ra sự việc đông dân cư, gần chợ nên nhanh chóng thu hút nhiều người dân tập trung theo dõi. Thông tin về vụ việc cũng nhanh chóng lan truyền trong khu vực.

Làm việc với công an, tài xế Lâm Văn L. (54 tuổi, quê An Giang) khai nhận đang làm tài xế dịch vụ cho một hợp tác xã tại địa phương. Khuya 15/8, ông được một người tên Công (quê An Giang) thuê lái ô tô từ khu vực Rạch Sỏi (An Giang) đến cảng cá Sông Đốc (Cà Mau) để đón hai ngư phủ là Nguyễn Văn H. (38 tuổi, quê Cần Thơ) và Lê Nhật M. (26 tuổi, quê Đồng Tháp). Sau đó, ông L. được yêu cầu chở hai người này về cảng cá Tắc Cậu (xã Bình An, tỉnh An Giang).

Khi xe xuất phát từ An Giang, ngoài tài xế L. còn có hai người đàn ông khác đi cùng. Theo lời khai, đây là người nhà của ông Công.

Đến cảng Sông Đốc, nhóm này chờ đến rạng sáng. Khi một tàu cá cập bến, H. và M. được đón lên ô tô để trở về An Giang. Trên đường đi, những người trên xe có trao đổi về khoản tiền mà 2 ngư phủ này còn nợ ông Công.

Phương tiện liên quan tại trụ sở công an. Ảnh: Ký Long

Theo thông tin ban đầu, trước đó H. và M. thỏa thuận đi biển làm việc cho ông Công. Trong quá trình này, hai người được ứng trước một khoản tiền và phát sinh thêm một số chi phí. Tổng số tiền được cho là hai thanh niên còn nợ ông Công khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi ra biển làm việc, hai thanh niên cho rằng công việc không phù hợp nên xin trở về bờ, không tiếp tục làm.

Lo sợ cả hai ngư phủ bỏ trốn, ông Công sau đó nhờ người thân từ An Giang đến Cà Mau đón H. và M. về cảng cá Tắc Cậu để cùng thống nhất phương án giải quyết khoản nợ. Trên đường đi xảy ra vụ việc như trên.

Qua làm việc với những người liên quan, công an bước đầu nhận định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc giữa hai ngư phủ và ông Công.

Công an xã Biển Bạch đã đưa những người liên quan về trụ sở để ghi nhận thông tin, lấy lời khai. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục liên hệ, làm việc với các cá nhân liên quan nhằm xác minh đầy đủ diễn biến và làm rõ bản chất vụ việc.

Vụ việc đang được Công an xã Biển Bạch tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.