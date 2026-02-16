Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can vào ngày 16/2. Các đối tượng Lê Thành Long, Dương Đức Việt và Phạm Nam Khánh bị điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Các đối tượng tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: CACC.

Cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thành Long và Dương Đức Việt. Phạm Nam Khánh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

​Kết quả điều tra xác định Lê Thành Long (SN 1977) cùng nhóm đối tượng đến quán cắt tóc của anh D.V.T. (SN 1996) vào chiều 14/2. Quán nằm tại Tổ dân phố 2, phường Hồng Châu.

Hung khí nhóm đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: CACC.

Nhóm đi cùng Long gồm: Phạm Nam Khánh (SN 2010), Dương Đức Việt (SN 2007), Lê Minh Đ. (SN 2007) và Nguyễn Khánh V. (SN 2007). Các đối tượng cùng trú tại phường Phố Hiến.

​Tại đây, nhóm này sử dụng hung khí đe dọa và đánh gây thương tích cho anh T. Mục đích nhằm đòi số tiền 10 triệu đồng mà nạn nhân đã vay của Lê Thành Long trước đó.

​Công an phường Hồng Châu nhận tin báo về vụ xô xát tại Tổ dân phố 2, phường Hồng Châu vào khoảng 17h25 cùng ngày. Lực lượng chức năng đã khẩn trương truy xét và làm rõ vụ việc.