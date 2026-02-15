Ngày 15/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông rút vật giống súng, dẫn theo nhiều người được cho là “đàn em” xông vào một tiệm cắt tóc, hành hung một thanh niên để đòi tiền. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm và gây bức xúc trong dư luận.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của tiệm cắt tóc tại phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h26 ngày 14/2. Lúc này, trong tiệm có 3 người.

Bất ngờ, người đàn ông mặc quần áo màu ghi mở cửa bước vào tiệm cắt tóc, rồi rút ra vật giống súng ngắn, thực hiện động tác lên đạn.

Tiếp đó, đối tượng túm cổ một người đàn ông mặc áo phông, dí vật giống súng vào người một thanh niên và quát hỏi: “Tao hỏi mày hôm nay có tiền không?”. Chỉ vài giây sau, khoảng 4 người khác bịt khẩu trang, được cho là đi cùng, lao vào đánh hội đồng nạn nhân.

Chưa dừng lại, người đàn ông cầm vật giống súng còn chạy ra ô tô màu đỏ đỗ trước cửa tiệm, lấy thêm một vật giống tuýp sắt rồi quay lại đánh liên tiếp vào người thanh niên. Vừa đánh, đối tượng vừa chửi bới, đòi tiền và đe dọa giết nạn nhân. Trong nhóm người tham gia hành hung, một người liên tục ghì cổ và đấm vào mặt nạn nhân.

Sự việc được camera tại tiệm tóc ghi lại. Ảnh chụp màn hình.

Khi một người đàn ông khác trong tiệm lao vào can ngăn và hô “công an đến”, đối tượng vẫn không dừng lại mà quay sang dí vật giống súng vào người này. Sau đó, nhóm người tiếp tục đánh vào vùng đầu nạn nhân. Sự việc chỉ chấm dứt khi nạn nhân vùng vẫy, tìm cách thoát thân và chạy ra ngoài.

Liên quan đến sự việc trên, Thượng tá Phan Việt Anh, Trưởng Công an phường Hồng Châu cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, công an phường đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.