Tại cơ quan công an, nữ admin cho biết lập nhóm Facebook “Những người ghét bố mẹ” từ khi còn đi học do những bất đồng với gia đình, không nhằm gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với L.T.C. (SN 2005, trú tại Hưng Yên) để làm rõ việc tạo lập một nhóm Facebook có tên “Nhóm những người ghét bố mẹ”, thu hút gần 1.000 thành viên.

Tại cơ quan công an, L.T.C. cho biết nhóm Facebook trên được lập từ thời còn đi học, xuất phát từ những bất đồng, giận dỗi trong quan hệ với gia đình. Việc tạo lập nhóm bắt nguồn từ cảm xúc bộc phát cá nhân, không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Hưng Yên làm việc với L.T.C. về việc lập nhóm Facebook “Những người ghét bố mẹ”. Ảnh: CACC

Sau khi được tuyên truyền và giải thích, L.T.C đã nhận thức rõ các hội nhóm mang tên gọi, nội dung tiêu cực dễ tạo tâm lý đồng thuận lệch lạc, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, đặc biệt là học sinh, sinh viên; đồng thời và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Do đó, C. đã tự nguyện đổi tên nhóm, thắt chặt kiểm duyệt bài đăng và cam kết không tái phạm.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, sự việc là lời nhắc nhở người sử dụng mạng xã hội, nhất là giới trẻ cần kiểm chứng thông tin và có trách nhiệm trước khi đăng tải nội dung.