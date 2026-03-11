Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh đối với Nguyễn Minh Tâm (31 tuổi, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, Tâm đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người, liên quan vụ việc xảy ra tối 20/12/2025 tại khu vực nhà giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan công an làm việc với bị can Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra, ngày 20/12/2025, anh N.H.P. (36 tuổi, bảo vệ bệnh viện) tranh cãi với một khách nữ trong lúc thu tiền giữ xe. Thấy xảy ra ồn ào, ông N.A.K. (đồng nghiệp của anh P.) cùng một người khác đến hỏi chuyện, dẫn đến việc anh P. và ông K. nảy sinh tranh cãi.

Thời điểm này, Nguyễn Minh Tâm đang ngồi uống cà phê vỉa hè trước cổng bệnh viện. Thấy sự việc, Tâm tiến đến, chỉ mặt đe dọa ông K.: "Muốn khỏi về không?".

Sau đó, Tâm chạy xe máy về nhà lấy dao rồi quay trở lại bệnh viện đâm ông K. Dù được đưa đi cấp cứu, ông K. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X

Sau khi gây án, Tâm vứt bỏ hung khí, đem xe máy đi cầm cố và vay mượn tiền của nhiều người với ý định trốn sang Campuchia. Đến khoảng 1h15 ngày 22/12/2025, lực lượng công an bắt giữ Tâm khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Thanh Đức.

Kết quả giám định cho thấy con dao Tâm sử dụng là loại dao sắc nhọn, có tính sát thương cao, thuộc danh mục quy định tại Thông tư 75/2024/TT-BCA.

Cơ quan điều tra xác định, theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, việc sử dụng vũ khí thô sơ có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật được xem là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.