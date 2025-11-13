Ngày 13/11, VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong.

Vụ án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố điều tra sau khi rà soát toàn bộ quá trình đầu tư, thi công, vận hành các hạng mục tích nước của doanh nghiệp tại khu vực núi Tân Lai và bước đầu xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố.

Nước lũ cuốn theo bùn đất, đá từ vách núi tràn xuống khu dân cư thôn 2, xã Tuy Phong sau sự cố vỡ hồ chứa. Ảnh: Quốc Tuấn

Như VietNamNet đã đưa tin, tối 1/11, hồ chứa nước trên núi Tân Lai thuộc dự án của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú (gọi tắt Công ty Trang trại Việt) bất ngờ bị vỡ sau mưa lớn kéo dài.

Nước lũ cuốn theo đất đá tràn xuống hạ du khu vực dân cư Cây Cà, thôn 2 (xã Tuy Phong), khiến 3 người bị cuốn trôi, trong đó bé gái 13 tuổi tử vong.

Theo thống kê của chính quyền xã Tuy Phong, sự cố đã gây thiệt hại cho hơn 100 hộ dân về hoa màu và vật nuôi, với diện tích bị ảnh hưởng hơn 100ha.

Còn theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, các hồ chứa nước trong dự án của Công ty Trang trại Việt không có trong quyết định chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép xây dựng.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC tại xã Tuy Phong, do Công ty Trang trại Việt triển khai, được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) phê duyệt từ năm 2018, với tổng diện tích hơn 346 ha, gồm trại gà, khu nhà kính trồng rau, khu giết mổ, xử lý phân vi sinh và hệ thống giao thông nội bộ.

Tháng 6/2025, dự án được UBND huyện Tuy Phong (cũ) cấp giấy phép xây dựng các hạng mục nêu trên.

Tháng 8/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ) kiểm tra thực địa dự án và phát hiện doanh nghiệp tự ý đào 6 ao, trong đó có 3 ao tích trữ nước. Ao chứa lớn nhất có diện tích khoảng 20 ha, độ sâu trung bình 4,5 m, với dung tích ước khoảng 900.000 m³.

Theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đây là hồ chứa nước loại vừa, đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thiết kế, vận hành, an toàn đập hồ.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sau sự cố trên, công ty chưa cung cấp được hồ sơ thiết kế, thi công và quản lý an toàn hồ chứa cho đoàn kiểm tra theo quy định.

Đến nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Công ty Trang trại Việt bơm tháo cạn nước tất cả các ao, hồ chứa trong khu vực dự án; phải phá bỏ các đập ngăn nước sau khi tháo cạn và tuyệt đối không được tích nước trở lại gây nguy hiểm cho vùng hạ du.

Đồng thời giao Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra toàn diện nguyên nhân gây vỡ hồ chứa; kiểm tra tính pháp lý các ao, hồ chứa nước tại dự án để xử lý theo quy định.