Ngày 13/5, Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội) cho biết đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Đăng P. (SN 1963, trú trên địa bàn) vì hành vi đăng tải bình luận phản cảm, xúc phạm lực lượng chức năng trên mạng xã hội.

Trước đó, qua rà soát không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook “Thanh Tung” để lại bình luận dưới bài viết của tài khoản “Nguyễn Văn Lương” liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Thái Nguyên khiến một cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Nội dung bình luận sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, mang tính xúc phạm lực lượng chức năng, gây bức xúc trong dư luận. Bài đăng còn kèm hình ảnh hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người phẫn nộ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Đại Mỗ nhanh chóng xác minh chủ tài khoản “Thanh Tung” là ông Đào Đăng P. và mời người này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông P. thừa nhận là người đăng tải nội dung trên. Theo lời khai, do từng bị xử phạt vi phạm giao thông nên ông mang tâm lý bức xúc cá nhân, không kiềm chế được cảm xúc khi bình luận trên mạng xã hội.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Đại Mỗ đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P. số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định; đồng thời yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.