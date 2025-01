Hôm nay (8/1), cơ quan CSĐT Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Hiền là đối tượng đánh anh N.T.B. (38 tuổi) sau khi va quẹt xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Thới Hòa, TP Bến Cát), làm nạn nhân bị chấn thương sọ não, sau đó tử vong.

Lê Văn Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cụ thể, vào tối 30/12/2024, khi anh B. điều khiển xe máy tới giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường NE8 thì xảy ra va chạm với xe máy do Hiền điều khiển.

Sau va chạm, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Do yếu thế, anh B. bị Hiền quật ngã xuống đường và dùng tay đấm liên tiếp vào người. Chưa dừng lại, đối tượng Hiền còn lấy mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu, dùng chân dẫm vào mặt khiến anh B bất động. Sau đó, Hiền rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh đối tượng Hiền đánh nạn nhân sau va quệt xe. Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân sau đó được đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng chấn thương nặng. Sau 4 ngày cấp cứu, nạn nhân tử vong.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Hiền là người gây án, đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” nên tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.