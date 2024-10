Hôm nay (24/10), Công an TPHCM cho biết Công an quận 1 vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 người về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong số này có Nguyễn Thị Thu Huyền là chủ quán Red Light ở đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, quận 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Huyền. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào 22h ngày 9/10 vừa qua, nhân viên của Red Light giúp 1 du khách nước ngoài bị ngã trong lúc đi ngang trước cửa. Lúc này, chị Đ.T.B.T. (chủ quán Sala gần bên) có đến nói chuyện với du khách trên.

Cho rằng chị T. giành khách, nhân viên quán Red Light đã cự cãi với chị này.

Khi được nhân viên kể lại, chủ quán Red Light là Huyền đã nhắn tin cho chị T. và 2 bên cãi nhau.

Một số đối tượng vừa bị Công an quận 1 khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Tối hôm sau (ngày 10/10), Huyền cùng 17 người là bạn bè, nhân viên quán Red Light, quán S.C. (quận 1) mà chủ yếu là nữ đã kéo đến, xông vào trong quán Sala rồi hành hung chị T. cùng nhân viên.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. và nhân viên quán Sala đã đến Công an quận 1 trình báo. Công an xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên đã khởi tố 18 người có liên quan để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.