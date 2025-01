Theo cơ quan công an, biết rõ việc chơi hụi có nhiều rủi ro, nhưng với việc có thể huy động vốn nhanh và hưởng lãi suất khá hấp dẫn nên nhiều người vẫn bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để tham gia.

Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng thời gian qua vẫn xảy ra các vụ vỡ hụi lớn khiến các hụi viên trắng tay, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần.

Mới nhất, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lâm Thị Lệ Tuyền (55 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức góp hụi.

Theo điều tra ban đầu, bà Tuyền làm chủ hụi năm 2016. Trong quá trình làm chủ hụi, Tuyền mất khả năng thanh toán cho hụi viên. Sau đó, người phụ nữ này tuyên bố vỡ hụi.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bà Tuyền thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt của 100 hụi viên gần 900 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Tuyền. Ảnh: Công an Trà Vinh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thủ đoạn của bị can Lê Thị Ngọc Quyên (31 tuổi, ngụ phường 4, TP Cao Lãnh) là đăng thông tin trên mạng xã hội kêu gọi mọi người tham gia chơi hụi do cô ta làm chủ với tên “Quyên hụi”. Sau đó, Quyên lấy tên những hụi viên không có thật để tham gia các dây hụi và tự ý hốt, rồi tuyên bố vỡ hụi.

Tại An Giang, cơ quan điều tra công an tỉnh bắt tạm giam Võ Thị Kiều Oanh (39 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu). Năm 2012, bà Oanh làm chủ hụi cho nhiều người tham gia. Lúc đầu, Oanh khui hụi và để các hụi viên hốt đầy đủ.

Đến năm 2020, bà ta cần tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt của các hụi viên. Thủ đoạn của người phụ nữ này là “lập hụi khống, tự ý hốt hụi của các hụi viên để chiếm đoạt tiền”.

Võ Thị Kiều Oanh tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Bằng thủ đoạn gian dối trên, Oanh đã chiếm đoạt tiền của 150 hụi viên hơn 2,4 tỷ đồng. Sau đó, Oanh tuyên bố vỡ hụi.

Các hụi viên làm đơn khởi kiện đến TAND thị xã Tân Châu, yêu cầu Oanh bồi thường. Quá trình thụ lý đơn, tòa án xét thấy có dấu hiệu của tội phạm nên kiến nghị cơ quan điều tra xác minh, xử lý.

Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Tuyền. Ảnh: Công an Bạc Liêu

Tại Bạc Liêu, cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam Dương Thị Ngân Tuyền (23 tuổi, ngụ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu).

Theo công an, từ năm 2023, Tuyền đứng ra tổ chức nhiều dây hụi và mời người tham gia thông qua Zalo.

Tuyền mở nhiều dây hụi, rồi sử dụng thủ đoạn như "bán hụi khống cho các hụi viên", "lấy tên khống tham gia chơi hụi và mạo danh hụi viên"… để chiếm đoạt tiền.

Năm 2024, Tuyền tuyên bố vỡ hụi. Tính đến thời điểm hiện tại, Tuyền chiếm đoạt của hụi viên hơn 500 triệu đồng.

Còn tại Cà Mau, công an đã bắt giam Trương Thị Luyến (ngụ huyện Đầm Dơi). Năm 2015, Luyến làm chủ hụi để hưởng hoa hồng và trả tiền đầy đủ cho các hụi viên.

Từ năm 2020 đến tháng 3/2024, Luyến tự ý lấy tên hụi viên để hốt khống 48 chân hụi, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Người phụ nữ này còn bán khống 220 chân hụi khác, chiếm đoạt hơn 9,3 tỷ đồng trong 18 dây hụi do mình làm chủ. Tổng số tiền mà Luyến chiếm đoạt của các hụi viên lên đến hơn 11 tỷ đồng.