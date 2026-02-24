Ngày 24/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hàng chục bánh heroin.

Đối tượng Đào Minh Hoàng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Đào Minh Hoàng (45 tuổi, trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội) là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Hoàng thường di chuyển từ Hà Nội vào Nghệ An, Hà Tĩnh nhận “hàng” rồi đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Ngày 14/2, xác định Hoàng vào Nghệ An nhận ma túy, Ban chuyên án triển khai kế hoạch đấu tranh. Đến khoảng 19h cùng ngày, tại khu vực xã Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ Đào Minh Hoàng, thu giữ 22 bánh heroin.

Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.