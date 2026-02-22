Chiều 22/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hữu Nghị (SN 1987, trú tại xã Hòa Mỹ) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Lê Hữu Nghị tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, vào khuya ngày 21/2 (mùng 5 Tết), Lê Hữu Nghị đến phòng trọ của bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc C. (SN 1993, trú tại phường Tuy Hòa, đang thuê trọ tại xã Hòa Thịnh) để chơi.

Tại đây, giữa Nghị và chị C. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát. Trong lúc nóng giận, Nghị đã giật tóc và đánh mạnh vào vùng đầu, mặt của chị C., sau khi hành hung bạn gái, đối tượng Nghị bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, Nghị quay lại thì phát hiện chị C. nằm bất động trong phòng ngủ nên đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Tây Hòa nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi biết bạn gái không qua khỏi, Lê Hữu Nghị đã đến Công an xã Hòa Mỹ đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.