Ngày 23/2, Công an phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) cho biết đã điều tra, làm rõ nhanh vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 22/2, Công an phường Vĩnh Châu tiếp nhận tin báo của chị N.T.N. (ngụ tại địa phương) về việc bị mất trộm hơn 300 triệu đồng tiền mặt và 3,6 lượng vàng.

Nghi phạm Ngô Quách Gia Thịnh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, rà soát các đối tượng nghi vấn, đồng thời trích xuất camera tại khu vực lân cận và các tuyến đường xung quanh để truy tìm thủ phạm.

Đến khoảng 15h cùng ngày, tức sau gần 6 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Châu đã làm rõ và xác định được Ngô Quách Gia Thịnh (22 tuổi, thường trú tại xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Theo xác minh ban đầu, Thịnh đến nhà một người quen gần nhà chị N. chơi. Tại đây, Thịnh đã đột nhập vào nhà chị N., lấy trộm số tiền và vàng nói trên rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Thịnh và tang vật công an thu giữ được. Ảnh: CACC

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đưa Thịnh đến nơi cất giấu tài sản, thu hồi toàn bộ số tiền và vàng bị lấy trộm để trao trả cho bị hại.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.