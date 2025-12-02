Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại một đám cưới ở xã Thạnh Thới An.

Đến thời điểm này, cơ quan công an đã thông tin về diễn biến vụ việc. Theo đó, khoảng 18h ngày 29/11, Phan Minh T. (16 tuổi) và Trần Chí Tưởng (22 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Thới An) đến dự đám cưới của con trai ông T.H.Q. (49 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình

Trong lúc tiệc diễn ra, Phan Minh T. và Tưởng cùng một nhóm thanh niên lên sân khấu nhảy múa theo nhạc sàn.

Tại đây, Tưởng xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên và bị đánh. Phan Minh T. vào hỏi nguyên nhân cũng bị nhóm này đánh, phải bỏ chạy. Sau đó, Phan Minh T. về nhà lấy hai con dao tự chế, trong đó có một con dài khoảng 1,2m, quay lại đám cưới tìm nhóm thanh niên để giải quyết mâu thuẫn.

Công an tạm giữ Phan Minh T. ngay trong đêm. Ảnh: CACC

Khi quay lại, Phan Minh T. vung dao chém nhiều nhát vào nhóm người tại đám cưới, trong đó có một nhát trúng bụng anh Trịnh Hữu Khanh (35 tuổi, ngụ phường Khánh Hòa).

Lúc này, Trịnh Hữu Cường (47 tuổi, ngụ phường Khánh Hoà) thấy anh Khanh bị đâm nên đi vào bếp lấy một con dao Thái Lan rồi chạy ra cổng, gặp Trần Chí Tưởng đang đứng chửi bới. Ông Cường đâm một nhát vào ngực Tưởng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Trịnh Hữu Cường tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thạnh Thới An truy bắt đối tượng Cường và Phan Minh T. ngay trong đêm. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó, Cường bị điều tra hành vi giết người; còn Phan Minh T. bị điều tra hành vi cố ý gây thương tích.