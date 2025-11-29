Cùng với việc phối hợp xác minh nhân thân một người đàn ông đã rời địa phương 10 năm, Công an xã Tiên Hưng (Hưng Yên) cũng phát đi cảnh báo khẩn về một tài liệu kích động bạo lực đang lan truyền.
Ngày 28/11, đại diện Công an xã Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang phối hợp xác minh nhân thân anh Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989).
Cũng theo vị đại diện này, hôm 27/11, lực lượng chức năng có về làm việc với công an xã, song đến hiện tại mới chỉ có thể xác nhận anh Đạt không có mặt ở địa phương.
Trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Miên (mẹ anh Đạt, tên thường gọi là Nhiên) xác nhận con trai bà đã biệt tích suốt 10 năm nay sau khi bố mất, không về, không liên lạc và cũng không có tin tức. Sống trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, bà Miên hoàn toàn mất liên lạc với con.
Theo bà Miên, hôm 27/11, lực lượng chức năng có đến nắm bắt thông tin về Đạt nhưng chưa thông báo nội dung cụ thể.
Hàng xóm cho biết, anh Đạt được người thân ở Hà Nội nuôi dưỡng từ nhỏ, từng có thời gian ở quê và làm công nhân trước khi rời đi biệt tích.
Ngày 28/11, Công an xã Tiên Hưng phát đi cảnh báo khẩn cấp về tài liệu đang bị phát tán lén lút trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng khẳng định, đây là tài liệu chứa nội dung cực kỳ độc hại, kích động bạo lực, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Công an xã Tiên Hưng khuyến cáo người dân thực hiện ngay 3 nội dung, gồm:
- Tuyệt đối không chia sẻ: Nếu nhận được tài liệu, hãy xóa ngay và không lan truyền.
- Tố giác vi phạm: Báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện tài khoản chia sẻ các nội dung trên.
- Giám sát trẻ em: Hướng dẫn con em tránh xa các nội dung tiêu cực, kích động trên mạng xã hội.