Ngày 28/11, Công an xã Tiên Hưng phát đi cảnh báo về liên quan đến những thông tin đang bị phát tán trên mạng xã hội. Fanpage của công an xã Tiên Hưng thông tin hiện nay, một số tài liệu (như "Tài liệu 88 trang"...) có nội dung kích động, nội dung cực kỳ độc hại, gây hoang mang và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công an xã Tiên Hưng khuyến cáo người dân thực hiện ngay 3 nội dung, gồm: Tuyệt đối không chia sẻ: Nếu nhận được tài liệu, hãy xóa ngay và không lan truyền; Tố giác vi phạm: Báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện tài khoản chia sẻ các nội dung trên; Giám sát trẻ em: Hướng dẫn con em tránh xa các nội dung tiêu cực, kích động trên mạng xã hội.

Công an xã Tiên Hưng phát đi cảnh báo khẩn về tài liệu đang bị phát tán trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Chiều ngày 29/11, Trung tá Hà Mạnh Hà, Trưởng Công an xã Tiên Hưng, đã chia sẻ với PV VietNamNet rằng thông tin cảnh báo đăng tải trên fanpage của Công an xã Tiên Hưng được thực hiện dựa trên chỉ đạo của công an tỉnh về việc không tuyên truyền những nội dung chưa được xác minh.

Trung tá Hà Mạnh Hà thông tin thêm: “Trang mạng xã hội của Công an xã Tiên Hưng cũng thường xuyên chia sẻ các bài tuyên truyền về tội phạm lừa đảo, tội phạm đường phố… Chúng tôi đưa lên để tuyên truyền cho nhân dân”.

Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp) cho biết, mạng xã hội đang lan truyền thông tin, hình ảnh về một vụ giết người gây hoang mang, sợ hãi trong dư luận. Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ sự việc, căn cứ để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

"Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi đưa những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu khống lên mạng xã hội, nghiêm cấm hành vi đưa những thông tin mô tả cảnh chém giết ghê rợn, rùng rợn lên không gian mạng. Bởi vậy tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi vi phạm (đưa thông tin bị cấm lên không gian mạng) có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự", Luật sư Cường cho biết.

Theo luật sư, khi phát hiện những thông tin, vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tổ chức hoặc cá nhân có quyền trình báo sự việc với cơ quan điều tra, đồng thời thực hiện hoạt động tố cáo, tố giác tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Pháp luật nghiêm cấm các hoạt động tự điều tra, tự quy kết, kết luận, kết tội thay thế thẩm quyền của cơ quan nhà nước. Những nghi ngờ, đồn đoán hoặc những thông tin bịa đặt có chủ đích trong các vụ việc như thế này có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cơ quan tổ chức, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.