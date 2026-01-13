Mới đây, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa có thông báo gửi bà Nguyễn Thị Hiền và các luật sư liên quan đến tiến trình giải quyết nguồn tin về tội phạm “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” trong quá trình điều tra vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến con gái bà, nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong.

Theo đó, cơ quan này thông báo có quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm từ tố giác của gia đình bà Hiền để tiếp tục xác minh giải quyết.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong. Ảnh: PV

Như vậy, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã 2 lần tạm đình chỉ rồi phục hồi điều tra liên quan đến tố giác nói trên.

Cụ thể, cuối tháng 9/2025, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao có thông báo gửi bà Hiền về việc tạm đình chỉ giải quyết vụ việc. Lý do đưa ra là thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng các tài liệu thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Cụ thể, trong quá trình xác minh thông tin tố giác, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã gửi công văn đến Viện KSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa nhận được phản hồi hay kết quả từ đơn vị này.

Đến giữa tháng 10, cơ quan này có thông báo phục hồi điều tra vì đã nhận đầy đủ các tài liệu từ Viện KSND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long.

Đến giữa tháng 11/2025, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao có thông báo gửi tới gia đình bà Hiền, cho biết tiếp tục tạm đình chỉ, do Công an tỉnh Vĩnh Long chưa cung cấp tài liệu theo yêu cầu.

Nay cơ quan này thông báo phục hồi việc giải quyết do phía Công an tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu.

Trước diễn tiến mới, bà Hiền chia sẻ: “Sự việc đã kéo dài quá lâu, gia đình tôi mong mỏi từng ngày tiến trình giải quyết tố giác này. Chúng tôi mong các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục theo dõi sát sao, xử lý đúng người, đúng tội, làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi bao che (nếu có)".

Như đã thông tin, bà Hiền đã gửi đơn đến Viện KSND Tối cao và các cơ quan tố tụng, tố cáo một số cán bộ công an, Viện KSND của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, bỏ lọt tội phạm, không truy tố người có tội trong quá trình điều tra, giải quyết vụ TNGT xảy ra sáng 4/9/2024 làm con gái bà tử vong.