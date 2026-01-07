Ngày 7/1, trả lời PV VietNamNet về vụ án liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ, Công an TP Cần Thơ cho biết, tháng 6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đến ngày 17/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo Công an TP Cần Thơ, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa khởi tố bị can và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Công an đã khởi tố vụ án liên quan sai phạm tại Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ. Ảnh: Thiện Chí

Trước đó, vào tháng 3/2025, Sở Y tế TP Cần Thơ đã ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ. Qua thanh tra, nhiều nội dung tố cáo được xác định là đúng.

Trong đó có nội dung “chỉ đạo nhập mỹ phẩm giấy tờ chưa hợp lệ (nghi ngờ giả mạo) vào bệnh viện để sử dụng, vi phạm về nguyên tắc quản lý tài chính”.

Sở Y tế kết luận, Bệnh viện Da liễu đã để xảy ra tình trạng kinh doanh và sử dụng 12 sản phẩm mỹ phẩm không được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp số tiếp nhận “phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm”.

Theo kết luận, mỹ phẩm của Công ty HeCa được nhập vào bệnh viện sử dụng theo đề xuất của bác sĩ Khoa thẩm mỹ da. Tuy nhiên, việc mua mỹ phẩm của Công ty HeCa (có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm giả) là rất khó xác định đối với chuyên môn của nhân viên bệnh viện.

Đáng chú ý, Sở Y tế đã chuyển hồ sơ, tài liệu sang Cơ quan Cảnh sát điều tra liên quan đến hành vi giả mạo chữ ký, con dấu của cơ quan quản lý nhà nước trong phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty HeCa.

Sau đó, Công an TP đã tiếp nhận tin báo về tội phạm do Sở Y tế cung cấp, liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ.