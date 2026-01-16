Ngày 16/1, thông tin tại buổi họp báo định kỳ, Thượng tá Quảng Quốc Huy, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, khoảng 9h ngày 9/1, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng bị tạm giam tại buồng giam số 3, Phân trại tạm giam Giồng Riềng – Cơ sở 1 (thuộc Trại tạm giam số 2 công an tỉnh) đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Thượng tá Quảng Quốc Huy thông tin tại họp báo. Ảnh: T.T

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định tường buồng giam bị đục phá, tạo lỗ hổng để các đối tượng lợi dụng bỏ trốn.

Danh tính 4 đối tượng gồm: Võ Ngọc Sơn (20 tuổi), Nguyễn Minh Luân (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang); Bạch Thanh Lên và La Hoàng Hôn (cùng 27 tuổi, ngụ TP Cần Thơ). Trong đó, Sơn, Lên và Hôn bị tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; riêng Luân bị tạm giam về tội Hiếp dâm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp công an các địa phương khẩn trương truy bắt các đối tượng.

Các đối tượng bị truy nã. Ảnh: CACC

Khoảng 15h ngày 10/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Sơn, Lên và Luân. Đến khoảng 20h ngày 13/1, La Hoàng Hôn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại ấp 8, xã Thới Hưng, TP Cần Thơ.

Theo Thượng tá Quảng Quốc Huy, nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc là do cơ sở giam giữ được xây dựng đã lâu, xuống cấp, chưa kịp sửa chữa. Các đối tượng đã lợi dụng tình trạng này để đục phá, trốn khỏi nơi giam giữ.

Về giải pháp, đại diện công an tỉnh cho biết sẽ sớm sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới cơ sở vật chất tại Trại tạm giam số 2; đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát nhằm phòng ngừa các sự việc tương tự xảy ra trong thời gian tới.